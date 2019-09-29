Футбольный клуб «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Футболисты «Краснодара» забили по голу в каждом из таймов. На 38-й минуте с пенальти отличился Ари. На 63-ей минуте удвоил преимущество «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов.

Отметим, в компенсированное ко второму тайму время был удален полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена, ему показали прямую красную карточку за фол на Игоре Горбатенко.

«Краснодар» набрал три очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Теперь по 23 очка сразу у четырех клубов: «Локомотива», «Ростова», «Краснодара» и «Зенита».

«Арсенал» занимает восьмое место, у команды 14 очков.