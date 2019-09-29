Аналитики букмекерских контор оценили шансы разных специалистов возглавить московский «Спартак». Нынешний наставник клуба Олег Кононов подал в отставку после проигрыша «Оренбургу».

По мнению букмекеров, с вероятностью 45 процентов «Спартак» возглавит нынешний наставник «Урала» Дмитрий Парфенов.

Чуть меньше вероятность возглавить московский клуб у наставника «Уфы» Вадима Евсеева — 25 процентов. Около 20 процентов вероятности аналитики дают на вариант с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым. Отметим, что именно эти три тренера со своими командами побеждали «Спартак» в последних трех турах РПЛ.

В списке исходов также значится и возвращение Массимо Карреры — оно состоится с вероятностью в 10%.

Напомним, пресс-служба клуба объявила, что к матчу против «Краснодара» «Спартак» будет готовиться под руководством Сергея Кузнецова.