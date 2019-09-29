Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение «Спартака» в матче против «Оренбурга».

В интервью порталу Sport24 Рейнгольд заявил, что уже устал критиковать «Спартак». Эксперт считает, что в клубе собраны футболисты, которые не хотят играть за «Спартак».

По мнению Рейнгольда, дело не в тренере, а в структуре клуба. «Там должен быть коллектив, это «Спартак». Когда я даю интервью, я хотя бы высказываюсь и немножко облегчаю свое здоровье, потому что это бардак высшей категории», — отметил эксперт.

Как считает Рейнгольд, смотреть на поражения «Спартака» уже невозможно. «Братья Старостины уже раз 20 или 30 в гробу перевернулись, смотря на то, что происходит с их любимой командой, которую они создавали», — заключил специалист.

Напомним, сегодня «Спартак» проиграл «Оренбургу», а после матча Олег Кононов подал в отставку.