Белорусский футбольный тренер Олег Кононов не сможет получить компенсацию после увольнения из московского «Спартака». Об этом сообщает портал Евро-Футбол.ру.

После матча с «Оренбургом», в котором «Спартак» проиграл со счетом 1:2. После этого Кононов не пришел на флеш-интервью и пресс-конференцию, а затем пресс-служба клуба сообщила о том, что руководство «Спартака» приняло отставку специалиста.

Согласно информации СМИ, при увольнении Кононова руководством клуба специалист бы получил денежную компенсацию в размере 1 миллиона 31 тысячи евро из-за досрочного расторжения контракта. Кононов ушел по своему желанию, соответственно, компенсации не получил.

В качестве претендентов на пост главного тренера «Спартака» эксперты называют кандидатуры Дмитрия Парфенова (тренер «Урала»), Владимира Федотова (тренер «Оренбурга»), Валима Евсеева (тренер «Уфы»).