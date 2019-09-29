Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира по легкой атлетике в дисциплине «Прыжки с шестом» среди женщин. Соревнования проходят в Дохе, Катар.

Россиянка стала единственной спортсменкой, которой покорилась высота в 4 метра 95 сантиметров. Сидорова смогла взять эту отметку с третьей попытки.

Второй стала американская легкоатлетка Сенди Моррис, ей покорилась высота в 4 метра 90 сантиметров. Все три попытки на высоту 4,95 м Моррис исполнить чисто не смогла.

Третьей в соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин стала олимпийская чемпионка Рио-2016 Елена Стефаниди. Она остановилась на высоте 4 метра 90 сантиметров.

Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира по легкой атлетике впервые. На соревнованиях она выступала в нейтральном статусе, поскольку Всероссийская Федерация Легкой атлетики все еще не восстановлена в правах.