Для тех любителей спорта, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает подборку главных спортивных новостей за воскресенье, 29 сентября.

Сидорова стала чемпионкой мира по легкой атлетике в прыжке с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира по легкой атлетике в дисциплине «Прыжки с шестом» среди женщин на турнире в Дохе, Катар. Россиянка стала единственной спортсменкой, которой покорилась высота в 4 метра 95 сантиметров. Сидорова смогла взять эту отметку с третьей попытки. Второй стала американка Сенди Моррис, она остановилась на высоте 4,90 м. Бронза у олимпийской чемпионки Елены Стефаниди, результат 4,85 м.

Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят финишировал 12-м

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при России, проходившем в рамках 16-го этапа серии Гран-при «Формулы-1». На втором месте расположился его партнер по команде Валттери Боттас, он уступил первому месту около трех секунд. Третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, он стартовал с поул-позиции, однако уступил Хэмилтону 5,212 секунды. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стартовал с последнего места, однако сумел финишировать 12-м.

Кононова уволили из «Спартака» после проигрыша «Оренбургу»

Российский футбольный тренер Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России. Кононов подал в отставку с поста главного тренерав связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло. На данный момент подготовкой команды к матчу с «Краснодаром» займется и.о. главного тренера Сергей Кузнецов.

Россия проиграла Бразилии в последнем матче Кубка мира, но завоевала бронзу турнира

В заключительном матче группового этапа Кубка мира волейболистки сборной России уступили команде Бразилии. Встреча проходила в Осаке (Япония) и завершилась со счетом 3-1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:19) в пользу бразильянок. Несмотря на поражение, Россия осталась на третьем месте с 23 очками. Бразилия набрала 21 очко и занимает четвертое место.

Россия обыграла Швейцарию в отборочном матче Евро-2020

Женская сборная России по гандболу в гостях обыграла команду Швейцарии в матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года. Игра завершилась со счетом 35:26 в пользу россиянок. Это уже вторая победа российских гандболисток в отборочном турнире Евро-2020. Ранее женская сборная России разгромила команду Словакии со счетом 34:15, в следующем туре команда Амброса Мартина встретится со сборной Сербии.

Сербия выиграла чемпионат Европы по волейболу

Мужская сборная Сербии одержала победу на чемпионате Европы по волейболу 2019 года. В финальном матче сербы обыграли команду Словении со счетом 3:1. Встреча прошла в Париже на стадионе «АккорХотелс Арена». Первый сет остался за сборной Словении — 25:19 в пользу подопечных Альберто Джульяни. Затем три сета взяла команда Сербии, счет 25:16, 25:18, 25:20. В матче за бронзу турнира сборная Польши со счетом 3:0 разгромила команду Франции, одну из хозяек турнира.

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в 11-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Футболисты «Краснодара» забили по голу в каждом из таймов. На 38-й минуте с пенальти отличился Ари. На 63-ей минуте удвоил преимущество «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов. «Краснодар» набрал три очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.