Итальянский футбольный тренер Дженнаро Гаттузо отказался возглавлять московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

Как стало известно СМИ, Гаттузо получил предложение от «Спартака», однако ответил на него отказом. В настоящий момент в услугах Гаттузо заинтересован клуб «Дженоа», с которым специалист вероятнее всего подпишет контракт.

Напомним, Дженнаро Гаттузо вчера посетил игру «Локомотива» и «Зенита» в Москве, компанию ему составил Марко Трабукки. Затем сегодня, в воскресенье, Гаттузо прилетел в Краснодар, где посмотрел игру «Краснодара» и «Арсенала».

Пока московский «Спартак» работает без главного тренера. Сегодня, 29 сентября, в отставку ушел Олег Кононов, готовить команду к матчу с «Краснодаром» будет исполняющий обязанности главного тренера команды Сергей Кузнецов.