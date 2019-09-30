Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин в своем Instagram пошутил по поводу отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака».

«До свидания, игрушки. До свидания, детский сад! Не грустите, завтра утром приведут других ребят», — написал Игонин в Instagram и добавил хэштег «кто следующий».

Напомним, российский тренер Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.

Информацию об этом сообщила пресс-служба московской команды. Сообщается, что после игры с «Оренбургом» Кононов подал в отставку с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло.