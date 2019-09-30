Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов упрочили свои позиции в рейтинге ATP на 30 сентября 2019 года.

Даниил Медведев сохранил за собой четвертую строчку в рейтинге, на данный момент он имеет 5305 баллов. На прошлой неделе теннисист не выступал в соревнованиях под эгидой АТР, так как снялся с турнира в Пекине.

Россиянин Карен Хачанов также остался на девятой позиции. В рейтинге Хачанов имеет 2810 баллов, он также не выступал на прошлой неделе, но стартует в Пекине матчем с уругвайцем Куэвасом.

Андрей Рублев смог подняться на одну строчку выше, с 36-й на 35-ю. Теперь у россиянина 1261 балл. На прошлой неделе теннисист не выступал в турнирах АТР, но стартует в понедельник поединком с Григором Димитровым.

Отметим, в первой десятке изменений не произошло.