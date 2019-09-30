Бывший ассистент экс-главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Роман Пилипчук может вернуться в стан красно-белых.

Об этом сообщает RT. По информации источника, в возвращении Пилипчука заинтересован владелец «Спартака» Леонид Федун. Отмечается, что речь идет о назначении специалиста на должность, которую он занимал до ухода из клуба.

Напомним, российский тренер Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.

Информацию об этом сообщила пресс-служба московской команды. Сообщается, что после игры с «Оренбургом» Кононов подал в отставку с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло.