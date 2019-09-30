Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге WTA, став лучшей россиянкой в списке.

Анастасия Павлюченкова опустилась на четыре строчки и теперь занимает 40-ю позицию. Мария Шарапова находится на 137-м месте.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение — Бьянка Андрееску из Канады опустилась на шестую позицию, а на пятое место вышла румынка Симона Халеп. Первое место занимает австралийка Эшли Барти.

Отметим, российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP на 30 сентября 2019 года, а Андрей Рублев смог подняться на одну строчку выше, с 36-й на 35-ю. В первой десятке мужского рейтинга АТР изменений не произошло.