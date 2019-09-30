Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, какие соперники были бы ему интересны.

По словам Бивола, он может перейти в суперсредний и хотел бы боев с большими именами, с чемпионами в этом весе. Боксер отметил, что ему интересны Джейкобс, Сондерс и Каллум Смит.

«Три самых интересных оппонента для меня? Конечно, это три других чемпиона в нашем весе (Сергей Ковалев — WBO, Артур Бетербиев — IBF, Александр Гвоздик — WBC). Можно добавить сюда и нынешнюю звезду мирового бокса Сауля Альвареса. Это тоже очень интересный соперник, который поднимается в наш весовой дивизион», — сказал Бивол, слова которого приводят «Известия».

Ранее стало известно, что чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведет поединок против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

Напомним, Бивол защищал титул чемпиона WBA семь раз. Последним был бой против Джо Смита-младшего в марте 2019 года. Бой против Ленина Кастильо Дмитрий Бивол проведет 12 октября в Чикаго.