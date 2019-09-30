Сербский теннисист, первая ракетка мира, Новак Джокович, в данный момент готовящийся к турниру в Токио, попробовал провести спарринг с сумоистами.
Джокович посетил тренировку профессиональных сумоистов, вышедших на пенсию и изучил несколько движений.
Серб предпринял попытку сдвинуть одного из борцов сумо с места, но ему это не удалось. Джокович смог вытолкать сумоиста из ринга только когда тот ему поддался.
Ready? Play. 😂 @DjokerNole | @rakutenopen pic.twitter.com/Rxe0daarnA
— ATP Tour (@ATP_Tour) September 30, 2019
«Я чувствовал, что немного не в форме для сумо. Думаю, мне нужно набрать еще несколько килограмм — и я буду готов к боям. «Несколько» — это, наверное, раза в три больше, чем я вешу сейчас», — сказал Джокович, слова которого приводит официальный сайт ATP.
Отметим, в рейтинге АТР Джокович все так же занимает первое место.
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