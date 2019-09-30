Сербский теннисист, первая ракетка мира, Новак Джокович, в данный момент готовящийся к турниру в Токио, попробовал провести спарринг с сумоистами.

Джокович посетил тренировку профессиональных сумоистов, вышедших на пенсию и изучил несколько движений.

Серб предпринял попытку сдвинуть одного из борцов сумо с места, но ему это не удалось. Джокович смог вытолкать сумоиста из ринга только когда тот ему поддался.

«Я чувствовал, что немного не в форме для сумо. Думаю, мне нужно набрать еще несколько килограмм — и я буду готов к боям. «Несколько» — это, наверное, раза в три больше, чем я вешу сейчас», — сказал Джокович, слова которого приводит официальный сайт ATP.

Отметим, в рейтинге АТР Джокович все так же занимает первое место.