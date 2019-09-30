Сербский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может стать футболистом миланского «Интера».

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, черно-синие планируют получить игрока бесплатно, а на покупке Матича настаивает лично наставник итальянцев Антонио Конте, который знаком с возможностями Матича по совместной работе в «Челси». Отмечается, что конкурентом «Интера» в борьбе за серба может стать туринский «Ювентус», который проявлял к нему интерес в начале сентября.

Отметим, соглашение Неманьи Матича с манкунианцами действует до лета 2020 года.

Напомним, 31-летний Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2017 года за 40 миллионов фунтов. Футболист сыграл в составе «красных дьяволов» 91 встречу во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.