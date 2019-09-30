Петербургский СКА проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ — соперником команды Алексея Кудашова будет рижское «Динамо». Команды сыграют на «Арене Рига». Бесплатную прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Матч состоится сегодня, 30 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

СКА и «Динамо» ранее не играли друг против друга в нынешнем сезоне. Предыдущий матч команд в рамках КХЛ состоялся в Петербурге 26 января и завершился разгромной победой армейцев со счетом 7:1.

В предыдущей встрече с московским «Динамо» СКА одержал победу со счетом 4:1. До этого армейцы с тем же счетом обыграли уфимский «Салават Юлаев».

Рижское «Динамо» проиграло уже четыре встречи подряд. При этом со старта чемпионата рижане уступили в семи матчах из десяти.