Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран и главный тренер клуба «Зоркий» Сергей Юран заявил, что готов возглавить красно-белых.

По словам Юрана, ему приятно, когда такой заслуженный человек, как Михаил Ефремов, говорит о нем как о потенциальном тренере «Спартака».

«Могу ли я возглавить «Спартак»? А почему нет?» — задался вопросом Юран. Он отметил, что когда у него была возможность возглавить клуб, он честно отвечал, что еще не готов.

«На данный момент, если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить «Спартак». Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жёстко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски. Вы за это получаете и огромную заработную плату, и база есть, и стадион. Это не должно уходить на второй план. Бывают удобные и неудобные тренеры. Я отношу себя ко вторым», — сказал Юран, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.

Информацию об этом сообщила пресс-служба московской команды. Сообщается, что после игры с «Оренбургом» Кононов подал в отставку с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.