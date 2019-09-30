В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня, 30 сентября, будет разыграно шесть комплектов наград.

Прямую трансляцию финалов в нескольких дисциплинах можно будет увидеть здесь:

В 20:30 по московскому времени стартуют финальные соревнования в дисциплине «Прыжки в высоту» у женщин, Россию представит Мария Ласицкене.

В 21:15 мск начнутся финальные попытки в дисциплине «Метание диска» у мужчин. Россиянин Алексей Худяков не смог попасть в 12 лучших спортсменов по итогам квалификации.

В 21:20 мск продет финальный забег на 5000 метров. Россия в соревновании не представлена.

В 21:50 мск стартует финальный забег с препятствиями на 3000 метров у женщин, россиянки Екатерина Ивонина и Анна Тропина в финал не пробились.

В 22:10 начнется забег у женщин на 800 метров. Россиянки в соревнованиях не представлены.

Завершится день мужским забегом на 400 метров с барьерами. Россияне здесь также не принимают участия.

Отметим, соревнования проходят поздним вечером из-за погодных условий: в Дохе сейчас очень жарко.