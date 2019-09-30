Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака».

«В игровых видах спорта действует старое правило — побеждают игроки, а проигрывает тренер. Такова сложная судьба тренера», — сказал Медведев, слова которого приводит РИА «Новости».

Медведев отметил, что по его мнению, для «Спартака» ещё не всё потеряно в этом сезоне, и красно-белые могут поправить своё положение.

Напомним, Олег Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.

Информацию об этом сообщила пресс-служба московской команды. Сообщается, что после игры с «Оренбургом» Кононов подал в отставку с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.