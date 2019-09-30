Тренер российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова призвала не сравнивать свою подопечную с Еленой Исинбаевой.

По ее словам, не надо делать параллелей с Еленой Исинбаевой.

«Лена — это Лена, Анжелика — это Анжелика. Они совершенно разные, они шли разными путями. Я рада, что Анжелика первая, кто возвращает нам золото в этой дисциплине. Анжелика точно не случайно победила сегодня», — сказала Абрамова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Отметим, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира по легкой атлетике в дисциплине «Прыжки с шестом» среди женщин. Соревнования проходят в Дохе, Катар.

Россиянка стала единственной спортсменкой, которой покорилась высота в 4 метра 95 сантиметров. Сидорова смогла взять эту отметку с третьей попытки.