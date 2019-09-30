Олимпийская чемпионка Елена Бережная представила в Петербурге новый ледовый спектакль — посвящение Римскому-Корсакову под названием «Сны волшебного леса».

Завораживающая музыка великих композиторов — не только Римского-Корсакова, но и его учеников Сергея Прокофьева, Анатолия Лядова, Игоря Стравинского, последователя Карена Хачатуряна и близких по духу композиторов Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Эдварда Грига, великолепная работа сценографов, благодаря которым ледовая арена превращается в волшебный лес, подводное царство и даже космос, и конечно, мастерство фигуристов делают ледовое шоу по-настоящему незабываемым.

В основе сюжета — история юных пастушков Дафниса и Хлои, околдованных духами леса по приказанию его повелительницы Артемиды. Они перестали узнавать друг друга, но любовь ведет их сердца, и они ищут друг друга в разных сказках.

То один, то другой они встречаются с античной Артемидой и русской Бабой Ягой, Чипполино и Шахерезадой, шекспировскими лесными духами и прокофьевскими Петей и Волком, норвежскими троллями и Жар-Птицей.

Помимо фигуристов на лед выходят и актеры мим-театра «Лицедеи».

Несмотря на маркировку 12+, даже самые маленькие зрители будут наблюдать за происходящим, не отрываясь.