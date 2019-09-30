Российский форвард подмосковных «Химок» Сергей Карасев получил повреждение голеностопа.

Именно поэтому баскетболист не выходил на паркет в концовке матча Единой лиги ВТБ с «Калевом». Как сообщает пресс-служба «Химок», о степени серьезности травмы станет известно позднее.

Отметим, «Химки» на выезде обыграли «Калев» со счётом 86:63. Команда Римаса Куртинайтиса выиграла каждую из четырёх четвертей и одержала вторую победу в текущем сезоне. В первой встрече «Химки» дома победили «Зелену Гуру» со счётом 79:75. Следующую встречу в рамках Единой лиги ВТБ «Химки» проведут на выезде 6 октября, их соперником станет красноярский «Енисей», который успел сотворить сенсацию, обыграв московский ЦСКА.

Ранее главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, почему экс-нападающий «Зенита» Сергей Карасев провел слабый чемпионат мира.