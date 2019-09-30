Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Пекине одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Счет по сетам — 6:0, 3:6, 7:6 (7:4). Встреча продилась два часа и 29 минут. За это время Павлюченкова четыре раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Ее соперница сделала шесть эйсов, пять двойных ошибок и три брейк-пойнта.

Отметим, в третьем сете Анастасия уступала 0:3. Во втором круге Павлюченкова сыграет против американки Софьи Кенин.

Ранее Анастасия Павлюченкова опустилась на четыре строчки в рейтинге WTA и теперь занимает 40-ю позицию. Екатерина Александрова поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге WTA, став лучшей россиянкой в списке.