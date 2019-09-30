Емельяненко не видит смысла быстро нокаутировать Кокляева

Боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя против стронгмена Михаила Кокляева.

По словам Емельяненко, он предоставил Кокляеву право выбора, а тот выбрал правила бокса, так как для того, чтобы биться по правилам смешанных единоборств, он вообще бы не успел подготовиться, ведь в ММА нужно бить руками, ногами, уметь бороться, делать удушающие и болевые приемы, быть разносторонне развитым спортсменом. Емельяненко думает, что бой пройдет столько раундов, сколько выдержит Кокляев.

Он отметил, что попробует растянуть бой на максимально длинную дистанцию, чтобы продемонстрировать, что человек, который «всю жизнь поднимает железяки, заблуждается».

Емельяненко также заявил, что может поставить новый рекорд быстрого нокаута в бою с Кокляевым, но не видит в этом смысла.

«Я могу поставить новый рекорд, но зачем?» — сказал Емельяненко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».