Хабиб пошутил над известным ринг-анонсером

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над ринг-анонсером Александром Загорским в Instagram.

«Было время, когда я мечтал, чтоб меня объявлял Загорский (она сбылась). Потом я начал выигрывать, и моя мечта переключилась на Баффера, только Загорскому не говорите», — написал Нурмагомедов под фото, на котором он запечатлен вместе с Загорским, Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым.