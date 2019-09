Хабиб пошутил над известным ринг-анонсером

View this post on Instagram

Я и звезды ММА 👌 Было время, когда я мечтал, чтоб меня объявлял Загорский ( она сбылась 😉 ) потом я начал выигрывать и моя мечта переключилась на Баффера, только это Загорскому не говорите 🤫 @zubairatukhugov @alexander_zagorsky @islam_makhachev