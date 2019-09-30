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  • 12:59,  30 сентября 2019
Бокс/MMA
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Хабиб пошутил над известным ринг-анонсером

Хабиб пошутил над известным ринг-анонсером
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над ринг-анонсером Александром Загорским в Instagram.

«Было время, когда я мечтал, чтоб меня объявлял Загорский (она сбылась). Потом я начал выигрывать, и моя мечта переключилась на Баффера, только Загорскому не говорите», — написал Нурмагомедов под фото, на котором он запечатлен вместе с Загорским, Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым.

Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив к сопернику удушающий прием. После окончания поединка Порье не сдержал эмоций и расплакался прямо в октагоне.

Ранее сообщалось, что в следующий раз Нурмагомедов выйдет в октагон весной 2020 года. Пока точно неизвестно, кто станет соперником россиянина. Скорее всего, это будет либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.

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