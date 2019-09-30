Хабиб пошутил над известным ринг-анонсером

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над ринг-анонсером Александром Загорским в Instagram.
«Было время, когда я мечтал, чтоб меня объявлял Загорский (она сбылась). Потом я начал выигрывать, и моя мечта переключилась на Баффера, только Загорскому не говорите», — написал Нурмагомедов под фото, на котором он запечатлен вместе с Загорским, Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым.
Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив к сопернику удушающий прием. После окончания поединка Порье не сдержал эмоций и расплакался прямо в октагоне.
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