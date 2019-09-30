Бывший главный тренер «Интера» и петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить итальянский «Милан».

Об этом сообщает Calcio Mercato. по информации источника, россонери начали задумываться о смене главного тренера команды после неудачного старта сезона. Отмечается, что основными кандидатами на эту должность, помимо Спаллетти, стали Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери. Также сообщается, что приоритетным вариантом для руководства является Аллегри, но в клубе думают, что будет сложно убедить специалиста взяться за такой непростой проект. Кроме того, Спаллетти запросил слишком высокую зарплату, а Раньери стал запасным кандидатом на роль главного тренера.

Отметим, «Милан» под руководством Марко Джампаоло одержал победу только в четырех из шести матчейв начале сезона в итальянском чемпионате. В данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.