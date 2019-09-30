В матче первого круга турнира в Пекине россиянин Карен Хачанов одержал победу в двух сетах над уругвайцем Пабло Куэвасом.

Счет по сетам — 6:2, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась один час и 33 минуты. За это время Хачанов сделал восемь подач навылет, не совершил ни одной ошибки на подаче и реализовал два брейк-пойнта из четырех. Его соперник из Уругвая сделал два эйса, четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге Хачанову предстоит встретиться с победителем матча между французом Жереми Шарди и итальянцем Марко Чеккинато.

Ранее в матче первого круга турнира в Пекине россиянин Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над болгарином Григором Димитровым. Счет по сетам — 6:2, 7:5.