Дом тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова был ограблен в ночь с 28 на 29 сентября.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, в доме, который находится в деревне Маслово в Подмосковье, в этот момент находились жена экс-футболиста и его дети. Отмечается, что туда пробрались четверо неизвестных людей в масках. Услышав шум, супруга Семшова спустилась на первый этаж, где встретила грабителей, которые были вооружены пистолетом, монтировками и железными прутами. Она попыталась прогнать злоумышленников, но один из них нанес ей удар.

Источник также сообщает, что дом Семшовых был ограблен на 20 миллионов рублей, были похищены наручные часы с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer.

Ранее дом бразильского полузащитника мадридского «Реала» Каземиро подвергся ограблению, когда футболист находился на поле в матче седьмого тура испанской Примеры с «Атлетико» (0:0). Во время ограбления в доме находились жена и дочь Каземиро — грабители не причинили им вреда.