Емельяненко: Смотреть бои Хабиба неинтересно, они незрелищные

Боец ММА Александр Емельяненко поделился мнением о своем брате Федоре и боях Хабиба Нурмагомедова.
По словам Александра Емельяненко, именно благодаря его брату смешанные единоборства в России стали популярными, и он начал пропагандировать их на всю страну. Емельяненко-младший добавил, что все последователи, включая его, просто пошли по стопам Федора, делать то, что первым начал делать он.
Емельяненко также добавил, что считает бои Хабиба незрелищными.
«Нет красоты боя. Да, он все правильно делает — изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно», — сказал Емельяненко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Ранее Емельяненко объявил, что подписал контракт на бой с Кокляевым. Спортсмен еще в середине лета сообщал, что бой, скорее всего, состоится нынешней осенью. Весной Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. При обсуждении возможного боя спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.
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