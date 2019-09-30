Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал подписание контракта с Павлом Мамаевым.

По словам Арутюнянца, «Ростову» удалось быстро договориться с Павлом. Он отметил, что Мамаев — профессиональный игрок уровня национальной сборной, и несмотря на то, что он пропустил год, его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень или даже превзойдет его.

«История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила — мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом», — сказал Арутюнянц, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев официально стал игроком «Ростова».

Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.