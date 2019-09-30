Иванович: Конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото составят пять-шесть команд

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал перспективы сине-бело-голубых на борьбу за чемпионство в текущем сезоне.

По словам Ивановича, в российской премьер-лиге есть пять или шесть клубов, которые достаточно сильны и могут составить конкуренцию «Зениту».

Он отметил, что для «Зенита» каждый новый игрок — это что-то хорошее.

«Конечно, им нужно себя показать и в команде, и во время чемпионата. Посмотрим в будущем, как они себя покажут», — сказал Иванович, слова которого приводит ТАСС.