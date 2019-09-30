Иванович: Конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото составят пять-шесть команд

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал перспективы сине-бело-голубых на борьбу за чемпионство в текущем сезоне.
По словам Ивановича, в российской премьер-лиге есть пять или шесть клубов, которые достаточно сильны и могут составить конкуренцию «Зениту».
Он отметил, что для «Зенита» каждый новый игрок — это что-то хорошее.
«Конечно, им нужно себя показать и в команде, и во время чемпионата. Посмотрим в будущем, как они себя покажут», — сказал Иванович, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, «Локомотив» в матче 11-го тура обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря единственному засчитанному голу Крыховяка. После 11 матчей команда Семака идет на пятом месте в таблице с 23 очками. Столько же у «Локомотива», «Ростова» и «Краснодара». Лидирует ЦСКА с 25 баллами.
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