Болельщики российских клубов имеют одну особенность — они способны влиять на решения руководства. Обычно, если команда показывает результаты сопоставимые с их ожиданиями, фанаты проявляют терпимость к осечкам руководителей. Проблемы возникают в тот момент, когда полоса неудач затягивается. Терпение постепенно заменяется скрытым презрением, а то и открытыми конфликтами.

«Спартак»: давление на Федуна

Владелец «Спартака» Леонид Федун приобрел клуб в 2004 году. С тех пор команда, забравшая до 2001 года 10 чемпионских титулов в России, выиграла турнир лишь однажды. Понятно, что недовольство фанатов, не воспринимавших долгое время ничего, кроме победы, выплескивается из переполненной чаши. От Федуна постоянно требуют продать клуб. На самого владельца постоянно идет давление по выбору тренера.

Вот и сейчас — руководство «Спартака» собиралось дать шанс Кононову построить новую команду хотя бы до зимы. Но тренера, по сути, сняли эксцентричные фанаты, среди которых есть влиятельные журналисты. Федун устал: уже скоро он уступит акции клуба болельщикам.

ЦСКА: стойкость Гинера

Президент ЦСКА Евгений Гинер умудряется держать фанатов в плюшевом режиме. Этому способствуют условия. Во-первых, все решения Гинера — четкие и продуманные. Во-вторых, ЦСКА умудряется показывать неплохие результаты, имея меньше игровых ресурсов, чем другие клубы. Болельщики понимают: при Гинере ЦСКА однозначно лучше, чем было в 90-е, когда клуб влачил жалкое существование.

Но все равно — как только результаты клубы ухудшаются, болельщики пытаются уволить тренера. Так было со Слуцким в 2012 году. Руководство ЦСКА тогда не повелось на многочисленные призывы фанатов уволить коуча — Гинер не стал принимать заявление тренера об уходе. И правильно сделал: Слуцкий вновь вывел ЦСКА наверх. Правда, в октябре 2016-го, когда ЦСКА снова стал «плохим», болельщики написали петицию за отставку Слуцкого. Уход тренера все же состоялся: в декабре он написал заявление по собственному.

«Локомотив»: недовольство фанатов

В стане «железнодорожников» еще со времен Ольги Смородской образовалась привычка — быть недовольными руководством. Конфликт фанатов со Смородской постепенно перерос в ненависть, которая постепенно выгнала «бабу из клуба». Илье Геркусу удалось на контрасте чуть смягчить отношение суппортеров к руководству — к тому же «Локомотив» стал чемпионом. Но чувствительность болельщиков никуда не делась. Пришедший в клуб Василий Кикнадзе решил поднять цены на абонементы, при этом не донес до болельщиков смысла своих решений. Фанаты поступили радикально: начали молчать на матче Суперкубка с «Зенитом». Потом Кикнадзе соорудил встречу команды с болельщикам, где после игроков и тренеров четыре часа общался с радикальной частью.

«Зенит»: пожелания по селекции

Влияние болельщиков «Зенита» на клуб раньше было тотальным. Самые активные могли во время тренировки заявиться на базу и спросить за плохие результаты. Всем известное пожелание фанатов по отсутствию трансферов игроков с темным цветом кожи до поры до времени тоже работало. Например, в начале нулевых тренеры Морозов, а затем Петржела не стали подписывать тренировавшихся с командой африканцев именно по этой причине.

В 2012 году после истории с демаршем Игоря Денисова в стане фанатов «Зенита» зародился так называемый манифест — «Селекция 12». Катализатором его появления стал вопрос со стороны болел: «Каких игроков хотят видеть фанаты в футболках «Зенита»?». В этом манифесте было прописано четыре приоритета — откуда географически стоит брать новичков. Там же было сформулирована идея по поводу темных футболистов: «Для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба, и ничего больше».

Важная традиция постепенно сходит на нет — за последний год в «Зените» появились действительно темнокожие футболисты: Барриос и Малком.

«Динамо»: руководство, которое «не заслуживает даже презрения»

Фанаты «Динамо» — самые терпеливые. Команда никогда не выигрывала чемпионат России, а сам клуб успел побывать в ФНЛ. Амбиций же хватает: регулярно в «Динамо» появляются большие деньги, которые клуб тратит на новых игроков. Результатов нет, но болельщики привыкли. Они готовы ждать, поскольку ждут уже очень долго. Но на просчеты руководства реагируют остро.

Например, фанатская среда «Динамо» гневалась от того, что клуб позволил провести матч на Суперкубок между «Локомотивом» и «Зенитом» на новой арене в Петровском парке. Дескать, этот стадион строился десять лет, и первый матч на нем должен пройти с участием «Динамо». Так это должно и было быть: но клуб не подготовил газон, в результате премьера 10 марта не состоялась. А дальше уже Суперкубок, который все же был сыгран на «Арене ВТБ». И это несмотря на такие обращения фанатов в сторону руководства:

«Вы переходите черту. Одумайтесь, сегодня вы не заслуживаете даже нашего презрения, но до ненависти остался один шаг — мы перестанем подбирать для вас приемлемые эпитеты. Сил терпеть ваши выходки уже нет».