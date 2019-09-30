Казалось бы, вот только пролетело лето, а уже закончился сентябрь. Nevasport вспоминает главные спортивные события первого месяца осени.

Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

На российского бойца ставили миллионы, и он не подвел. Нурмагомедов без проблем одолел американца Дастина Порье с помощью своего любимого удушающего приема в третьем раунде. В предыдущих двух раундах Хабиб также владел инициативой. Правда, заставил болельщиков понервничать, пропустив удар от Порье, а позже позволив себя захватить. Теперь мир в ожидании известия о том, кто же будет следующем соперником Нурмагомедова.

Кокорин вышел из тюрьмы и снова подписался с «Зенитом»

Более 11 месяцев промаялся нападающий «Зенита» в условиях, ограничивающих свободу. Но благодаря прилежному поведению и спортивному образу жизни ему удалось выйти досрочно по УДО. Контракт Кокорина к тому времени давно закончился, а потому пришлось подписывать новый. Попытались сделать это максимально быстро, чтобы успеть заявить игрока в качестве свободного агента в РПЛ. Но не помогло: в РФС отказались регистрировать Кокорина, что заставило взбунтоваться даже всегда спокойного Семака.

Трусова дебютировала на взрослом уровне

Фигуристка Александра Трусова выбралась из юниорок — мемориал Ондрея Непелы стал ее первым взрослым международным турниром. Дебют получился триумфальным: ученица Тутберидзе одержала победу и поставила два мировых рекорда. В произвольной программе Александра исполнила три четверных прыжка — лутц и два тулупа. Один из четверных случился в каскаде. Трусова превзошла ранее рекордные цифры по сумме Загитовой, опередив старшую соперницу на полбалла.

Возвращение «Зенита» в Лигу чемпионов и крупные неудачи ЦСКА и «Краснодара»

«Зенит» спустя четыре года вернулся в групповой турнир Лиги чемпионов — команда Семака сыграла вничью 1:1 с «Лионом» во Франции. На следующий день «Локомотив» в гостях обыграл «Байер». Однако все испортили ЦСКА и «Краснодар». Оба клуба синхронно пропустили по пять мячей в Лиге Европы. «Краснодар» проиграл «Базелю» со счетом 0:5. ЦСКА уступил «Лудогорцу — 1:5.

Отставка Кононова

У Олега Кононова получалось избежать отставки летом, хотя он был к этому близок. Но в сентябре «Спартак» умудрился проиграть все, что можно. Ключевыми стали неудачи в РПЛ против трех клубов — «Урала», «Уфы» и «Оренбурга». Хотя недовольство специалистом росло еще в августе — Олег дважды проиграл «Браге» и уступил «Зениту». Кононов чудом избежал отставки после поражения в Уфе, сумел победить со «Спартаком» «КАМАЗ» в Кубке, но поражение от «Оренбурга» поставило на нем крест.