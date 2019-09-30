Шесть футболистов петербургского «Зенита» вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020.

Это вратарь Андрей Лунев, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.

Отметим, Кузяев вызван в сборную впервые за долгое время после травмы.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал состав команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы против Шотландии и Кипра — всего команде помогут 25 футболистов.

Матч против сборной Шотландии команда Станислава Черчесова проведет 10 октября в московских «Лужниках». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.С киприотами сборная России сыграет 13-го числа в Никосии, игра стартует в 19:00.