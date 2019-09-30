Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Пекине одержала уверенную победу в двух сетах над румынкой Симоной Халеп.

Счет по сетам — 6:2, 6:3. Встреча продлилась один час и пять минут. За это время Александрова один раз подала навылет, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Пятая ракетка мира Халеп не сделала ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Александрова сыграет против победительницы матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и белорусской Ариной Соболенко.

Ранее стало известно, что Екатерина Александрова поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге WTA, став лучшей россиянкой в списке.