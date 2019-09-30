УЕФА на своем официальном сайте назвал имя судьи, который будет обслуживать встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и лиссабонской «Бенфикой».

Главным арбитром встречи назначен испанец Карлос дель Серро, его ассистентами станут Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья — Гильермо Куадра Фернандес. Главный судья ВАР — Хосе Санчес, ассистент видеорефери — Хуан Мартинес.

Отметим, дель Серро ранее работал на матчах «Зенита», ему довелось обслуживать игры сине-бело-голубых дважды. В 2017 году испанец отсудил победный для петербуржцев матч против голландского «Утрехта», а в 2018-м «Зенит» под надзором дель Серро проиграл норвежскому «Мольде».

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1. «Бенфика» в гостях уступила немецкому «РБ Лейпциг» — 1:2.