КДК РФС рассмотрит нарушение регламента бывшим главным тренером московского «Спартака» Олегом Кононовым после матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Оренбурга».

Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, вопрос неявки Кононова на пресс-конференцию и в зону флэш-интервью будет рассматриваться на заседании КДК в среду.

Отметим, Кононов проигнорировал флэш-интервью и пресс-конференцию после встречи. За это «Спартак» может быть оштрафован, но имеет право переложить штраф на тренера.

Напомним, Кононов был уволен из московского «Спартака» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.

Информацию об этом сообщила пресс-служба московской команды. Сообщается, что после игры с «Оренбургом» Кононов подал в отставку с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.