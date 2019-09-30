Руководство «Спартака» подало пример для остальных, уволив Олега Кононова с формулировкой «неудовлетворительные результаты». Теперь отставки тренеров в РПЛ могут посыпаться одна за другой. Чья тренерская голова полетит прежде остальных?

Дмитрий Хохлов («Динамо»)

Руководство «Динамо» пока не идет в ногу с Леонидом Федуном, хотя результаты бело-голубых находятся на одном уровне с красно-белыми. «Динамо» постепенно забывает, что такое победа. Позади три поражения подряд. Ситуации в «Спартаке» и «Динамо» схожи еще и тем, что обе команды обильно комплектовались в летнее межсезонье. Однако Хохлов — по-прежнему на тренерском мостике, хотя и порывался уйти.

Отличие ситуации состоит в том, что руководство «Динамо» публично поддержало Хохлова на прошлой неделе, отметив, что дает шанс построить команду до зимнего периода. Конечно, если «Динамо» еще раз выдаст что-нибудь подобное, как в матче с «Ростовом», Хохлов все же будет уволен.

Мурад Мусаев («Краснодар»)

Наставник «Краснодара» тоже не может чувствовать себя спокойно. Команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, хотя соперник был по зубам. Завалила старт Лиги Европы, крупно проиграв «Базелю». К тому же, позволяет ситуация: сейчас в команду пришло много иностранных футболистов, которых скорее нужно объединить в сыгранный коллектив. Масла в огонь добавил приезд итальянца Дженнаро Гаттузо, который захотел посмотреть футбол в Краснодаре.

Однако «Краснодар» выдал свой лучший старт в чемпионатах России за всю историю. Кроме того, Сергей Галицкий — не сторонник импульсивных решений. Ситуацию может усугубить лишь продолжение невнятного перфоманса «Краснодара» в Лиге Европы.

Рашид Рахимов («Ахмат»)

Клуб из Грозного плетется в конце турнирной таблицы, хотя к этому времени обычно комфортно располагался в ее середине. Очки даются с трудом, а потому Рашид Рахимов может снова покинуть «Ахмат». Тренера должна успокаивать терпеливость руководства: все-таки «Ахмат» уже очень долго играет одним составом без усиления. За последнее время из значимых трансферов — один лишь свободный агент Денис Глушаков.

Вадим Евсеев, Валерий Карпин («Уфа», «Ростов»)

Обоих специалистов можно поместить в одну группу. Ни «Ростов», ни «Уфа», ясно, не хотят с ними расставаться — команды выступают выше своих ожиданий. Однако в дело может вмешаться московский «Спартак», предпринимающий шаги в поисках нового тренера. Карпин и Евсеев имеют спартаковское прошлое, а потому Федун может выдернуть их своих клубов по тому же пути, как поступил с Кононовым в тульском «Арсенале».