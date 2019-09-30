Бывший главный тренер гельзенкирхенского «Шальке» Доменико Тедеско может возглавить московский «Спартак».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, за эту кандидатуру выступает генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Отметим, 34-летний тренер работал в немецком клубе с июня 2017 года по март 2019-го. В позапрошлом сезоне «Шальке» взял серебряные медали Бундеслиги, но в следующем сезоне Тедеско был уволен, так как гельзенкирхенцы проиграли пять встреч подряд во всех турнирах.

Напомним, ранее Олег Кононов покинул московский «Спартак» после того, как команда проиграла дома «Оренбургу» в 11-м туре чемпионата России.

Информацию об этом сообщила пресс-служба московской команды. Сообщается, что после игры с «Оренбургом» Кононов подал в отставку с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, и руководство клуба её приняло. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.