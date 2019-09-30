Мужская волейбольная сборная России стартует на Кубке мира. После провала на чемпионате Европы это шанс для подопечных Туомаса Саммельвуо. Сумеет ли русский финн настроить команду правильно?

Первым соперником России станет Иран. В этом году наша сборная уступила ему в трех сетах во время предварительного этапа Лиги наций, но взяла реванш в Олимпийской квалификации летом в Петербурге. Оба этих турнира Россия выиграла, ЧЕ — с треском провалила. Вину на себя взял все тот же Саммельвуо, правда, при этом отцепил от сборной девять игроков: сразу после чемпионата Европы было объявлено, что в Японию не поедут Егор Клюка, Игорь Кобзарь, Дмитрий Волков, Виктор Полетаев, Максим Михайлов, Александр Бутько и Артем Вольвич. Позже отцепились Ильяс Куркаев и Дмитрий Мусэрский.

Саммельвуо усилил состав связующими Дмитрием Ковалевым и Сергеем Гранкиным, диагнональными Денисом Земченком и Павлом Кругловым, блокирующими Игорем Филипповым, Ильей Власовым и Дмитрием Щербининым и доигровщиками Федором Воронковым, Андреем Сурмачевским и Ярославом Подлесных.

Участниками Кубка мира стали 12 стран. Самыми серьезными соперниками будут действующие обладатели трофея — американцы и традиционно сильные бразильцы. Серьезная конкуренция ожидается со стороны действующего чемпиона мира Польши и Италии. Однако и Россия, выигрывавшая Кубок в 2011 году, станет для многих серьезным препятствием на пути к победе.

Физические кондиции игроков, многие из которых отдыхали и тренировались во время чемпионата Европы, позволяют дать бой. Превосходный тренер, с которым команда выиграла множество турниров, умеет создать правильную психологическую атмосферу и наверняка сделал выводы после провальной игры со Словенией, главный из которых — расслабляться нельзя.

Кубок мира пройдет с 1 по 15 октября в трех городах Японии: Фукуоке, Нагано и Хиросиме.

Россиянки под руководством нового тренера Серджио Бузато на Кубке мира завоевали бронзовые награды, а значит, мужская половина просто обязана приехать с медалью, и желательно, высшей пробы.