Основатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг рассказал о возможном создании в «Формуле-1» команды из России.

По словам Ротенберга, в этом вопросе первостепенную важность имеют финансы. Он отметил, что чем больше команд, тем больше возможностей будет для российских гонщиков, поэтому все возможно, главное — прилагать усилия.

«В первую очередь имею в виду финансы», — сказал Ротенберг, слова которого приводит GrandPX.news.

Ранее Ротенберг заявил, что российский гонщик Роберт Шварцман, выигравший чемпионат «Формулы-3», готов к переходу в Формулу-2.

Напомним, победу на Гран-при России одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стартовал с последнего места, однако сумел финишировать 12-м.