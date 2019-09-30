Одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака» является Олег Романцев. Как стало известно Nevasport, сейчас в клубе идут дискуссии на тему того, стоит ли вступать в диалог с отошедшим от дел специалистом.

Идея части акционеров «Спартака» состоит в том, чтобы доверить Романцеву команду до конца сезона. Перед тренером не будет поставлено никаких турнирных задач. Единственное условие — наладить «Спартаку» игру.

По мнению руководства, в команде много талантливых российских и иностранных футболистов, а Романцев — один из немногих, кто может восстановить спартаковский стиль и поставить игру. Похожая ситуация у него была в 1996-м году, когда после ухода большой группы футболистов ему удалось в тандеме с Георгием Ярцевым сделать сильную команду из 20-22-летних ребят.

В качестве дополнительных аргументов в пользу этого решения приводятся сравнения с Юрием Семиным, который старше Романцева на семь лет и отлично справляется с «Локомотивом». Кроме того, Романцева отлично примут болельщики, освободив от давление, которое неминуемо повиснет на любом другом специалисте.

Среди возможных помощников Романцева обсуждаются кандидатуры Георгия Ярцева и Вячеслава Грозного, а также одного из игроков романцевского «Спартака» конца 90-х. Возможной проблемой в приглашении Романцева может быть желание и текущее здоровье самого Олега Ивановича.

Также назначение Романцева может не состояться из-за Цорна. Генеральный директор «Спартака» ратует за привлечение иностранного тренера.