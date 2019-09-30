Нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр отличился забитым голом в матче против «Оломоуца» в рамках национального чемпионата.

Эта шайба стала второй для 47-летнего нападающего в нынешнем сезоне.

Your eyes aren’t deceiving you that’s 47 year old Jaromír Jágr with the SNIIIIIPE in the Czech Extraliga!! pic.twitter.com/KufjLYH8TW — TPEHockey (@TPEHockey) September 29, 2019

Отметим, владельцем «Кладно» является сам Яромир Ягр.

Напомним, чешский хоккеист выступал в составе омского «Авангарда» с 2004 по 2005 год и с 2008 по 2011 год. Ягр — олимпийский чемпион Нагано-1998 и бронзовый — Турина-2006. Кроме того, он дважды выигрывал чемпионат мира по хоккею (2005, 2010) и дважды брал бронзу (1990, 2011).

Ягр занимает второе место в Национальной хоккейной лиге по числу очков за всю историю — 1921. Первое место у Уэйна Гретцки. Кроме того, он на третьем месте по числу голов в НХЛ — 766. Больше только у Гретцки и Горди Хоу.