Нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр отличился забитым голом в матче против «Оломоуца» в рамках национального чемпионата.

Эта шайба стала второй для 47-летнего нападающего в нынешнем сезоне.

Your eyes aren’t deceiving you that’s 47 year old Jaromír Jágr with the SNIIIIIPE in the Czech Extraliga!! pic.twitter.com/KufjLYH8TW

— TPEHockey (@TPEHockey) September 29, 2019