В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» дома сыграет против мадридского «Атлетико».

Встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В параллельной игре леверкузенский «Байер» сыграет с туринским «Ювентусом». После первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, «Ювентус» делит второе место с «Атлетико».

В первом туре команда Юрия Сёмина победила в гостевом матче со счётом 2:1 и увезла из Германии три очка. В составе «Локомотива» по мячу забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, за немцев мяч в свои ворота отправил Бенедикт Хеведес.

Соперники «Локомотива» и «Байера» по группе, «Атлетико» и «Ювентус», не смогли выявить победителя в своём матче.