Мужская половина российской сборной по волейболу стартует во вторник на Кубке мира по волейболу. Игра с Ираном начнется в японском Ногано в 8:00 мск.

Подопечные Туомаса Саммельвуо провалили прошедший в сентябре чемпионат Европы по волейболу. На этапе четвертьфинала россияне неожиданно проиграли Словении. Всю вину главный тренер команды взял на себя. «Словенцы вышли на игру, как на войну, а мы – нет. У нас были слова, но на деле не получилось», — заявил тренер.

Победителем турнира стала Сербия. На втором месте — Словения, для которой чемпионат был домашним. На третьем — Польша.

Напомним, на аналогичном женском турнире Россия завоевала бронзовые награды. Команду готовил временно исполняющий обязанности главного тренера Серджо Бузато.