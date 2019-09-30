Норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал о своей реакции на известие об обнаружении допинга у соотечественницы Терезы Йохауг.

По словам Нортуга, он смотрел ту пресс-конференцию, сел и заплакал. Нортуг отметил, что самое важное, что Терезе знала — она вернётся.

«Она продолжала бороться и проделала огромную работу. Это было впечатляюще», — сказал Нортуг, слова которого приводит Aftonbladet.

Напомним, 13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции норвежская спортсменка заявила, что вещество попало в ее организм путем использования крема для губ. Йохауг дисквалифицировали на полтора года.

Отметим, Петтер Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом 2010 года, 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.