Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от победы над румынкой Симоной Халеп.

По словам Александровой, матч был сложный, но Халеп играла не очень хорошо, и в Цинциннати в игре с румынкой Екатерине было тяжелее, чем сегодня.

Россиянка отметила, она старалась сохранять концентрацию, потому что знает, как Халеп может играть.

«Я не привыкла к этим мячам, поэтому мне приходится нелегко, особенно на подаче. Но в большей части матча я отлично себя чувствовала. В следующей игре постараюсь так же сохранять концентрацию и показывать свой лучший теннис», — сказала Александрова, слова которой приводит официальный сайт WTA Tour.

Напомним, российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Пекине одержала уверенную победу в двух сетах над румынкой Симоной Халеп. Счет по сетам — 6:2, 6:3. Встреча продлилась один час и пять минут.