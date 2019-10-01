В Польше в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ состоится матч между местной «Зеленой Гурой» и петербургским «Зенитом».

Встреча, которая пройдет на «Холл Зелена Гура», начнется в 20:00 по московскому времени.

Отметим, этот матч станет первым для сине-бело-голубых в нынешнем сезоне, поляки провели уже две официальных встречи, одну — против «Химок» в Единой Лиге ВТБ, вторую — против «СПР Люблин» в польской Экстралиге. Оба матча «Зелена Гура» проиграла.

Первый домашний матч «Зенита» в новом сезоне пройдет 11 октября — в рамках Евролиги петербуржцы примут «Барселону».

Ранее главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего сезона команды в Единой лиге ВТБ и Евролиге. По словам Плазы, цель «Зенита» на сезон – попытаться наслаждаться Евролигой и быть предельно конкурентноспособными в лиге ВТБ