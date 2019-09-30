Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер возмутилась съемками, которые применяются на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — сказала Люкенкемпер, слова которой приводит Bild.

Отметим, в Катаре была опробована новинка — съемка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту.

Кроме того соотечественница Люкенкемпер, Татьяна Пинто, тоже выразила недоумение и пожаловалась на такую съемку. После случившегося скандала организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте и начали удалять видео в конце дня.

Отметим, ранее российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира по легкой атлетике в дисциплине «Прыжки с шестом» среди женщин.