Мамаев: В любой момент ждали подвоха от прокуратуры, пока не освободились

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал интервью собственной жене Алане и рассказал подробности жизни в колонии.

«После того, как вышел из тюрьмы, поехал в Москву с Саней (Кокориным). Когда приехал в Москву, ощущения были непонятными, очень долго ждали. Когда уже озвучили решение того, что нас выпускают, каждый день был в тревоге до момента, пока не наступила ночь 17-го числа. Понятно, что это было маловероятно, но в любой момент ждали подвоха от прокуратуры. Каждый день, кроме выходных, с тревогой встречали, ждали каких-то неприятных новостей, потому что на протяжении всего нашего дела хорошего было мало, одни негативные новости», — сказал Мамаев в интервью жене Алане на YouTube-канале «Пластика».