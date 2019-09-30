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  • 16:44,  30 сентября 2019
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Мамаев: В любой момент ждали подвоха от прокуратуры, пока не освободились

Мамаев: В любой момент ждали подвоха от прокуратуры, пока не освободились
Павел Мамаев. Фото: Instagram

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал интервью собственной жене Алане и рассказал подробности жизни в колонии.

«После того, как вышел из тюрьмы, поехал в Москву с Саней (Кокориным). Когда приехал в Москву, ощущения были непонятными, очень долго ждали. Когда уже озвучили решение того, что нас выпускают, каждый день был в тревоге до момента, пока не наступила ночь 17-го числа. Понятно, что это было маловероятно, но в любой момент ждали подвоха от прокуратуры. Каждый день, кроме выходных, с тревогой встречали, ждали каких-то неприятных новостей, потому что на протяжении всего нашего дела хорошего было мало, одни негативные новости», — сказал Мамаев в интервью жене Алане на YouTube-канале «Пластика».

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу 17 сентября. С октября прошлого года они отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Сначала спортсмены находились в СИЗО «Бутырка», а летом были этапированы в колонию общего режима.

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