Мамаев рассказал, что ему больше всего запомнилось в тюрьме

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал интервью собственной жене Алане и рассказал, что ему запомнилось в тюрьме.

На вопрос Аланы, что ему запомнилось, Мамаев ответил, что у него сложилось впечатление, что прежде чем что-то сделать в тюрьме, нужно выработать план, последовательность своих действий.

«Лежишь и что-то хочешь сделать, допустим. Сперва думаешь: сейчас я это сделают, скажу это, какие могут быть последствия. Ты начинаешь обо всем думать. Какую-то ответственность всегда чувствуешь. Ни за кого-то, кто на воле — дети, там, семья, а за самого себя», — сказал Мамаев в интервью жене Алане на YouTube-канале «Пластика».