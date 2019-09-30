Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 16:43,  30 сентября 2019
Футбол
7

Мамаев рассказал, что ему больше всего запомнилось в тюрьме

Мамаев
Павел Мамаев. Фото: Википедия

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал интервью собственной жене Алане и рассказал, что ему запомнилось в тюрьме.

На вопрос Аланы, что ему запомнилось, Мамаев ответил, что у него сложилось впечатление, что прежде чем что-то сделать в тюрьме, нужно выработать план, последовательность своих действий.

«Лежишь и что-то хочешь сделать, допустим. Сперва думаешь: сейчас я это сделают, скажу это, какие могут быть последствия. Ты начинаешь обо всем думать. Какую-то ответственность всегда чувствуешь. Ни за кого-то, кто на воле — дети, там, семья, а за самого себя», — сказал Мамаев в интервью жене Алане на YouTube-канале «Пластика».

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу 17 сентября. С октября прошлого года они отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Сначала спортсмены находились в СИЗО «Бутырка», а летом были этапированы в колонию общего режима.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров